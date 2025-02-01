Alayköy'de Eğlence Mekanında Fenalaşan Turist Hayatını Kaybetti

KKTC’de dün, saat 23.00 sıralarında, turist olarak bulunan 59 yaşındaki Halil Çukurlu, Alayköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Çukurlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.