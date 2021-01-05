Alayköy’de hareketli saatler

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05/01/2021

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Alayköy’de hareketli saatler

Alayköy’de bir kişi silah ile eve kapandı. Elde edilen bilgilere göre Mustafa Türkkal sabah saatlerinde alkol aldı.

Ardından evde tartışma yaşandığı ve Türkkal’ın silah çektiği öğrenildi. Polis ekipleri öğle saatlerinden beri Türkkal’ı ikna etmeye çalışıyor. Evden ara ara silah sesleri duyuldu.

Çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de olay yerinde.

Türkkal’ı ikna etmek için aile bireyleri de ara ara konuşuyor ancak Türkkal odadan çıkmıyor.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sürerken Türkkal’ın “Gelmeyin öldürürüm” dediği öğrenildi.

05/01/2021 23:15
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TAGS: alaköy, silahlı saldırı
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