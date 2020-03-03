Alayköy’de Hayvancılara Yönelik Seminer Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Alayköy’de 13 Mart Perşembe günü “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanlarda Yavru Kayıpları” konusunda seminer düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede, Alayköy Belediye’nde 19.00’da verilecek semineri Prof. Dr. Huriye Horoz verecek. Dr. Zeliha İmamzade ise pire ve sinek mücadelesi konusunda sunum yapacak

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Seminer bölgedeki tüm üreticilerimize açık olacak.

03/03/2020 17:20