Alayköy’de market hırsızlığı

Alayköy’de meydana gelen dükkân açma ve hırsızlık meselesinden methaldar olan zanlılar İlyas Ulaş ve Metin Tarım teminat amaçlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis 24-25.10.2019 tarihinde Alayköy'de meydana gelen dükkân açma ve sirkat meselesiyle ilgili zanlı İlyas Ulaş ve Metin Tarım’ın methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 24/25.10.2019 tarihleri 19.30-06.40 saatleri arasında Alayköy'de Gelibolu sokak No:21 adresinde bulunan ve işletmeciliğini ayni yerde sakin Ayşe Soykan'a ait "Soykan" isimli marketin batıya bakan demirden mamul kapısı anahtar ile hasara uğratılmaksızın açılarak içeriye giriş yapılarak market içerisinde demir kasa ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 2300 TL olan nakit para ve 10 Euro demir madeni paraları, 1 adet 200 TL değerindeki çek yaprağı, I adet kredi kartının sirkat edildiğini anlattı. Polis, 23.10.2019 tarihinde zanlıların Alayköy’de bulunan Soykan isimli markete birlikte giderek, İçeriye zanlı İlyas Ulaş’ın girerek, marketin batıya bakan kapı üzerinde bulunan anahtarı yerinden alarak market içerisinde buluştuğu zanlı 2 ye anahtarı verdiğini belirtti. Polis, anahtarı alan zanlı 2’nin 22 dakika sonra tekrar markete geldiği ve zanlı 1’in anahtarı yerine taktığının tespit edildiğini anlattı. Polis, anahtarın zanlı Metin Tarım’ın evinde bulunduğunu kaydetti. İlyas Ulaş’ın benzeri sabıkası olduğunu belirten Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı İlyas Ulaş’ın 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verirken zanlı Metin Tarım’ın ise davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

04/11/2019 16:50