HABER KIBRIS

Alayköy'de olaylı gece! 1 kişi ağır yaralandı

Alayköy’deki bir gece kulübünün park yerinde neredeyse cinayet işleniyordu

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10/10/2018
HK

Alayköy'de olaylı gece! 1 kişi ağır yaralandı

Kıbrıs Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre, bu sabah saat 01.00 sıralarında bir ticari taksi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sınucu 33 yaşındaki Mehmet Avkıran 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Mehmet Avkıran 112 acil servis ekiplerinin ilk yardım müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturması sürüyor

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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TAGS: alayköy, mehmet avkıran, haber, kıbrıs
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