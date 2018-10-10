Alayköy'de olaylı gece! 1 kişi ağır yaralandı

Kıbrıs Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre, bu sabah saat 01.00 sıralarında bir ticari taksi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sınucu 33 yaşındaki Mehmet Avkıran 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Mehmet Avkıran 112 acil servis ekiplerinin ilk yardım müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturması sürüyor

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi