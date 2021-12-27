Alayköy’de patlama, iki yaralı

Alayköy’de bulunan bir iş yerine ait Lojman içerisinde, bu sabah 07.30’da Muhammad Ashraf gaz ocağını ateşlediği sırada, ocağın kaçak yapması sonucu oluşan gaz sızıntısı alevlenerek bir patlama meydana geldi.

Yangın sonucu yaralanan Muhammad Ashraf ile Afzal Masood, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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27/12/2021 16:26