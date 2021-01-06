Alayköy'de silahlı şahıs tutuklandı

Dün akşam Alayköy'de kaldığı evin odasında av tüfeği ile ateş açan şahıs uzun uğraşlar sonucu bu sabah teslim oldu. M. T. tutuklandı.

Dün saat 18:00 sıralarında, Alayköy'de sakin M.T. ailevi problemlerinden dolayı, ikametgahında yatak odası içerisine girip kapıyı kiltledikten sonra kendi adına kayıtlı av tüfeği ile oda içerisinde gelişi güzel 4-5 el ateş etti.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis tarafından söz konusu şahsın kendisine zarar vermemesi konusunda ikna çabaları devam etmesine rağmen kapıyı açmadı

Bahse konu şahıs bu sabah 07.00 sıralarında kendi iradesi ile odasından çıkması üzerine olay yerinde bulunan polis tarafından tutuklandı.

Bahse konu şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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06/01/2021 09:55