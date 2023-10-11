Alayköy’deki hırsızlık olayında gelişme…

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11/10/2023

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Alayköy’deki hırsızlık olayında gelişme…

Alayköy’de 1-3 Ekim tarihleri arasında Sanayi Bölgesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, tutuklu bulunan zanlı E.K (E-28) ve A.I’nın (E-25), Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin avlusuna izinsiz olarak girip, iş yerine ait soğuk hava deposunda monteli soğuk hava kompresörünü yerinden sökerek çaldıklarının tespit edildiği belirtildi.

11/10/2023 12:28
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TAGS: alayköy, hırsızlık
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