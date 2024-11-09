Alayköy’e futbol sahası ve yürüyüş parkuru çalışmaları devam ediyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy’e futbol sahası ve yürüyüş parkuru kazandırmak amacıyla başlattığı projede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen projenin kararlılıkla ilerlediğini belirterek, bugün Spor Dairesi’nin değerli katkılarıyla sahaya çim ekimi işleminin tamamlandığını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, projeye olan inançlarını ve kararlılıklarını “Durmak yok, yola devam!” sözleriyle vurguladı.