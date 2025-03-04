Alayköy’e sınır kapısı açılaması için görüşme yapıldı…

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/03/2025

Alayköy’e sınır kapısı açılaması için görüşme yapıldı…

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’e geçiş kapısı açılması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüklerini açıkladı.

Başkan Amcaoğlu katıldığı bir televizyon programında Alayköy’ün araçlı geçiş konusunda en uygun yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere Alayköy, Güney Kıbrıs’a en yakın bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Sınır kapısının açılması halinde, özellikle Metehan geçiş noktasının rahatlaması söz konusu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Alayköy’e sınır kapısı açılaması için görüşme yapıldı…Alayköy’e sınır kapısı açılaması için görüşme yapıldı…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.