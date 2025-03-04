Alayköy’e sınır kapısı açılaması için görüşme yapıldı…

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’e geçiş kapısı açılması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüklerini açıkladı.

Başkan Amcaoğlu katıldığı bir televizyon programında Alayköy’ün araçlı geçiş konusunda en uygun yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere Alayköy, Güney Kıbrıs’a en yakın bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Sınır kapısının açılması halinde, özellikle Metehan geçiş noktasının rahatlaması söz konusu.