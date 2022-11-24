Alayköylü çocuklar cimnastikle buluşacak

Cimnastik Federasyonu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’ın talebi doğrultusunda Alayköy İlkokulu’na cimnastik malzemesi tedarikinde bulundu

KKTC Cimnastik Federasyonunun, cimnastiği ülkenin her tarafına yayma ve 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ediyor.

Okullara cimnastik branşını getirme hedefinde de olan Cimnastik Federasyonu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’ın talebi doğrultusunda Alayköy İlkokulu’na malzeme tedarikinde bulundu.

Malzemeleri Alayköy İlkokulu’na bizzat götüren KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay yoğun talebi doğrultusunda cimnastik sporumuzu Alayköy çocukları ile buluşturmak için çıktığımız bu yolda isminin geçmemesini isteyen sponsorumuzun desteği ile cimnastik minderlerimizi almış bulunmaktayız. En kısa sürede Alayköy İlkokulu içerinde cimnastik kurslarımız başlayacaktır.

Bu güzelliğin oluşmasında başta okul müdürümüz Özden hocamıza, sponsorumuz ve destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”

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24/11/2022 16:05