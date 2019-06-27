ALAYKÖY'ÜN SİMGESİYDİ... Kim neden yıktı? Bilinmiyor

Alayköy sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında ABD'ye ait radar alanı olarak isimlendirilen bölgede yıkım başladı.

Yıllarca radar istasyonu olarak kullanılan alan, son dönemlerde terk edilmiş ve gençlerin de bir araya geldiği mekan olmuştu.

Bölge halkı ise, söz konusu binaların belediyeye verilerek bir sosyal tesis alanı yapılması talebini sık sık gündeme getirmekteydi.

Yıkım, bölge insanları arasında da ciddi eleştirilere neden oldu. Yıkımı yapan şirket, bölgede yer alan demir, çelik, hurda, tahta gibi eşyaları da toplayarak götürüyor.

Radar alanının iddiaya göre, Amerikan Elçiliği’nin talebi üzerine KKTC makamları tarafından yıkılıyor.