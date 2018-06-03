Albank Sos Çocukköyü Derneği’nin Yeni Kurumsal Destekçisi Oldu

Ülkemizde bankacılık ve finans sektörüne yeni giriş yapan Albank, SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi oldu.

Tarafların birlikte hazırladığı sosyal sorumluluk projesi 30 Mayıs tarihinde imzlananan ortak anlayış metni ile başladı. Ortak Anlayış Metni’ne SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter ile ALBANK Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu imza attı.

İmzalanan ortak anlayış metnine göre ALBANK, SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal ortaklar ve destekçiler için hazırladığı Bronz Aile Sponsorluğu paketi ile SOS Çocukköyü’nde aile tipi bakım alan çocukların kıyafet, kırtasiye, harçlık ihtiyaçları ve eğitim giderlerini destekleyecek. Ayrıca ALBANK’ta açılacak olan bağış hesapları sayesinde SOS Çocukköyü Derneği’ne yeni bir bağış kanalı yaratılmış olacak.

ALBANK Merkez binasında dün buluşan kurum yetkilileri önceden hazırlanmış olan ortak anlayış metnine karşılıklı imza attılar. Bu sırada SOS Çocukköyü Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter yaptığı açıklamada, SOS Çocukköyü Derneğine kurum ve kuruluşlardan gelen bağışların yetersiz olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz yıldan itibaren kurumsal bağışlarda bir artış olduğunu ifade etti. Sivil toplumun reel sektörden alacağı nitelikli bağış ile sürdürülebilir bir yapıda olabileceğini aktarmıştır.

ALBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu ise ALBANK adına yaptığı açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği gibi köklü bir sivil toplum örgütü ile sosyal

sorumluluk bilinci içerisinde işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını iletti. Albank ailesinin sosyal sorumluluğa önem veren bir yapıda olduğunu belirten Karavelioğlu, önümüzdeki yıllarda işbirliğinin gelişmesi için çalışacaklarını ve ALBANK’ın iş yaptığı paydaşlarını da SOS Çocukköyü Derneğine kurumsal katkı yapmaları konusunda teşvik edeceklerini aktardı.