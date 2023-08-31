Albank’ta Kan Değişimi

Albank’ın Kurucu Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu görevini, Şükrü Can’a devrediyor. Dr. Karavelioğlu, Albank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek.

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Bankacılık dünyasında hiç kimsenin koltukta ‘çakılı’ kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “çalıştığım süre içinde koltuk eskiten değil, ayakkabı eskiten bir Genel Müdür oldum.

Kuruluşundan bu yana büyük başarılara imza atan Albank’ta, kurucu Genel Müdür Dr. Ahmet M. Karavelioğlu görevini devrediyor.

Dr. Karavelioğlu; “Kuruluşundan bu yana müşteri ilişkilerinde, şeffaflık ve netlik ilkesi ile hareket eden ve ‘müşterinin finansalsağlığını ve müşterilerle birlikte büyümeyi ’ ön plana alarak kurduğumuz Albank, Bankacılık sektöründe kısa sürede ön sıralara çıkmayı başardı.2016 yılından bu yana yürüttüğüm Genel Müdürlük görevimi, ilk günden bu yana Albank’ın başarı hikayesinde yer almış bir kişi olan ve Bankamızda pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Şükrü Can’a devrediyorum. Bu bayrak değişimiyle birlikte ortaya çıkacak sinerjininAlbank’ın hedefine doğru ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

DR. KARAVELİOĞLU: ‘BU BİR BAYRAK YARIŞI”

Ülkemiz bankacılık sektörünün tanınmış isimlerinden olan Dr. Karavelioğlu Albank’ın kuruluş sürecinde yer almış ve bankanın gelişim sürecine büyük katkılar yapmış bir isim. Ülkemizde HSBC Bank’ta Grup Müdürlüğü, K. İktisat Bankasında YK Üyeliği ve Genel Müdürlük, KKTC Merkez Bankasında Başkan Yardımcılığı yapan Dr. Karavelioğlu, Albank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürecek. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Bankacılık dünyasında hiç kimsenin koltukta ‘çakılı’ kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “çalıştığım süre içinde koltuk eskiten değil, ayakkabı eskiten bir Genel Müdür oldum. Müşterilerimizin ulaştıkları başarılarda pay sahibi olmak için çalıştım, ulaştıkları başarıları gördükçe mutlu oldum. Bu heyecan ve enerji ile de çalışmaya devam edeceğim” dedi.

DR. KARAVELİOĞLU: ” BAŞARI HİKAYEMİZ DEVAM EDECEK’

Dr. Karavelioğlu, bu tür görev değişimlerinin kurum içinde ve dışında heyecan yaratığını, kurum içi motivasyonu artırdığını söyleyerek, ‘Albank’ın başarı hikayesi devam ediyor, bayrağı yıllardır birlikte çalıştığım ve bu görevi başarıyla yapacağına inandığım, çok değerli bir isme vermenin gururunu yaşıyorum’ dedi.