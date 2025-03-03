Albayrak Hat Koleksiyonu Sergisi, Bedesten’de sanatseverlerle buluşacak

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03/03/2025

Albayrak Hat Koleksiyonu Sergisi, Bedesten’de sanatseverlerle buluşacak

 Albayrak Hat Koleksiyonu Sergisi, 5-31 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da Bedesten’de sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden  verilen bilgiye göre,  Albayrak Grubu tarafından hazırlanan Albayrak Hat Koleksiyonu Sergisi, sanatseverlerin ve hat sanatına ilgili duyanların izlenimine sunulacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen serginin açılışı, 5 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Bedesten’de yapılacak.

Sergi, 31 Mart’a kadar gezilebilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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