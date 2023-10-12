Albert Riera'nın transferi resmen duyuruldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Fransa Ligue 2 takımı Bordeaux'da teknik direktörlük görevine getirildi. Riera ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı.



2 İSPANYOL YARDIMCISIYLA GİTTİ



Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın iki İspanyol yardımcısı Pablo Remon Arteta ve Julien Gimenez'in de Bordeaux teknik heyetinde yer alacağı belirtildi.

YILLAR SONRA BORDEAUX'DA



Albert Riera, Fransız takımına yabancı değil. Futbolculuğu döneminde, 2003-2005 yılları arasında Bordeaux'da forma giyen Riera 66 resmi maçta 9 gol attı.



ANTRENÖRLÜK DÖNEMİ



2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen İspanyol oyuncu, 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında ise Domenec Torrent'in ekiplerinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.



SLOVEN LİGİ'NE DAMGA VURDU



Teknik direktörlük kariyerine geçen sezon Slovenya'da başlayan Riera, Olimpja Ljubljana'da lig ve kupa şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon ise NK Celje'nin başına geçen İspanyol hocanın takımı Sloven Ligi'nde lider durumda bulunuyordu.