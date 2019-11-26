Albulut, Berlin'deki üçlü görüşmeyi yorumladı

Tabella isimli internet sitesinin genç yazarlarından Doğukan Albulut, Berlin'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesini yorumladı.

Doğukan Albulut'un yazısı şöyle:

Kıbrıs sorunu bağlamında hareketli günlerden geçtik...



BM genel sekreteri ve İki Toplum Lideri Berlin’de üçlü bir gayriresmi görüşme gerçekleştirdi.



Gayriresmi görüşme olmasına rağmen görüşmeden bazı beklentiler vardı...



Bu beklentiler ışığında Berlin’de yapılan üçlü görüşmeyi değerlendireceğiz.



Ancak



Öncelikle geçtiğimiz dönemde neler yaşandı kısaca bir hatırlayalım.



İki Toplumun Lideri 9 Ağustos 2019 tarihinde gayriresmi görüşme gerçekleştirmek için bir araya gelmişti.



9 Ağustos da Liderler neler görüşmüşlerdi hatırlayalım...



9 Ağustos da Liderler güven artırıcı önlemleri konuşmuşlardı ancak elektriğin enterkonnekte hale gelmesi ve cep telefonlarının karşılıklı kullanılması konusu dışında somut bir sonuç oluşmadı.



Hidrokarbon konusunuda Rum tarafının tavrı olumsuz olmuştu.



Akıncı son yaptığı ‘ Ortak Komite’ önerisi konusunda Rum Liderin tutumunun yine olumsuz olduğu açıklanmıştı.



Geçmişi incelediğimizde bu görüşmeden çok da önemli sonuçlar çıkmayacağı belliydi.



Peki Rum Liderin açıklaması nasıldı?



Anastasiades: Türk tarafı Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine son vermediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması söz konusu olamaz.



Türk tarafının sondaj faaliyetlerinden geri adım atması söz konusu değil...



O zaman Rum Liderin sondaj konusundaki tutumu değişmeden müzakereler başlamayacağı açıkça görünüyordu.



Zaten Crans Montana’daki sürecin çökmesi sonrası Türk tarafı müzakerelerin kaldığı yerden başlayamayacağını ve yeni bir müzakere sürecine başlanacaksa bu sürecin ucu açık bir süreç olamayacağını net olarak söylemişti buna ek olarakta yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini ortaya koymuştu.



Geçtiğimiz Gün gerçekleşen üçlü görüşmeyi değerlendirecek olursak;



Crans Montana’daki sürecin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , Rum Lider Nikos Anastasiadis ve BM genel sekreteri Guterres Berlin’de üçlü bir görüşme biraraya geldi.



Görüşmenin esas amacı BM genel sekreterinin Crans montana sürecinin ardından Liderlerin hangi noktada olduğunu görmesi ve ona göre bir durum değerlendirmesi yapıp yol haritasını belirlemeleri içindi.



Görüşme sonrası BM tarafından yapılan açıklamaya maddeler halinde bakacak olursak olursak;



1)Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.



2)Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi haiz olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar.



3)Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar, ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler.

Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

Toparlayacak olursak;



BM Genel sekreteri’nin açıklamasında ve Kıbrıs sorunu bağlamında tartışmaya kapanan ve kesinleşen önemli noktalar oldu.

Bu noktalardan birincisi artık çözüm modeli olarak İki kesimli , iki toplumlu federasyonun konuşulacağıdır.



İkincisi ise BM katılımıyla bir 5’li görüşme için BM Genel sekreteri’nin insiyatif aldığı ve çalışma yapacağını söylemesidir.



Üçüncü nokta ise Liderlerin geçmişte üzerinde uzlaştıkları 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama, 30 Haziran 2017 sunulan altı maddelik çerçeveye ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bu görüşmede yeniden teyit etmiş oldular.

Liderlerin açıklamalarını değerlendirecek olursak;

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada genel olarak değindiği noktalar çözümün siyasi eşitliği içermesi gerektiği, BM Genel sekreteri Guterres’in 6 maddesinin hangi tarihli çerçeve olduğu BM Genel sekreteri’nin açıklamasında netlik kazandığını söylemiş ve Guterres’in taraflar ve garantör ülkelerle yürüteceği çalışmanın önemine vurgu yapmıştır.



Rum Lider Anastasiadis ise yaptığı açıklamanın içerisinde özlü müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarının ötesinde Maraş ve ara bölge konusundaki söylemine ek olarak Türkiye’nin Doğu Akdenizdeki faaliyetlerine son vermesi söylemini yine tekrarlamıştır.

Rum Liderin açıklamasıda tekrarladığı bu üç nokta süreci hangi yöne götüreceği veya raya konulan tren’nin çalışmasını ve hareket etmesini gerçekten istediği noktasında Rum Liderin pek inandırıcı olmadığını görmek mümkün.

Bu açıklamalara baktığımızda süreci uzatmak isteyen tarafın Rum tarafı’nın olduğu bir daha

ortaya çıkmış oluyor…

26/11/2019 16:16