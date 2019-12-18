Albulut:Yarınlarımız için artık evimize bakalım

KKTC’de son yıllarda üzücü olaylar yaşanıyor...

Rüşvet,hırsızlık,uyuşturucu,şiddet suçlarının son dönemde patlama yaşandı...

Ayrıca

Alacak- Verecek davaları ve boşanma davalarında rekora koşuyoruz...

Bu küçücük ülkenin bu hale gelmesi üzücü ve sorgulanması gerekilen bir durumdur…

Birkaç soru üzerinden genel bir değerlendirme yapacak olursak;

Adli olaylar neden artıyor?

Devletimizin yetersizliğinden...

Yasalarımızın vaktinde çıkarılmamasından..

Denetimsizlikten...

Ceza yasalarımızın çağın dışında kalmasından...

***

Peki bu bozulmuş yapı düzelebilir mi ?

Evet düzelebilir...

Ancak

Öncelikle siyasetin ve siyasete bakış açısının düzelmesi gerekmektedir...

Devletin devamlılığı esastır ilkesi korunmalı...

Yani

Her hükümet değişikliği sonrası oluşan “sil baştan “ anlayışı son bulmalı...

Her hükümet değişiminde deneyimli ve tecrübe sahibi kişiler görevden alınmamalı...

Bilgili , görgülü ve alanında deneyimli kişilerden destek alınmalı...

Göreve gelince halka verilen sözler unutulmamalı...

Politikacılar sadece seçim dönemi değil,diğer zamanlarda da halkın içine girmeli ve halkla kaynaşmalı...

Bu küçücük ülkede koruma araçlarına ihtiyaç duyulmamalı...

Bizim ülke olarak ihtiyacımız devletimizi sağlamlaştırıp sonrasında ise kendi ayakları üzerinde duran devlet yapısını yaratmamız ve bu hedefe yönelik icraat ve yatırım yapmamızdır.

Aksi halde bu yapı içerisinde zarar görmeye devam edeceğiz...

***

Peki biz bugüne kadar ne yaptık?

Bugüne kadar öyle bir yapı yarattık ki...

Öyle bir yapı yarattık ki, kamuda çalışanlarının maaşlarını dahi borçsuz ödeyemiyoruz...

Öyle bir yapı yarattık ki , var olan eğitim ve sağlık sistemini çöktürdük…

Öyle bir yapı yarattık ki,kendi milli havayolumuzu ‘oy aracı’ olarak görüp kamu kurumu haline çevirerek daha sonrada batmasına sebep olduk...

Öyle bir yapı yarattık ki,ana yollarımızdaki çökmeleri ve alt yapı sorunlarını kendi kaynaklarımızla çözemiyoruz...

Öyle bir yapı yarattık ki, yarattığımız yapı elimizdekileride kaybetmemize sebep oldu…

***

Peki siyasilerimiz ne yapıyor ve biz neden bu kişileri seçiyoruz?

Yıllardır gündemde olan birçok yasa değişikliği halen hayata geçmedi..

Örnek verecek olursak;

1.Yurttaşlıkyasası

Vatandaşlıklar verilirken hangi kriterlere göre veriliyor belli değil...

Ülkemizde vatandaşlık politikası mevcut değildir...

Vatandaşlık verilirken Bakanlar kurulu kararını ortadan kaldırılması ve vatandaşlık alacak olan kişiler için belirli bir kriterleri olması gerekirdi...

2.Seçim ve halk oylaması yasası

Son yapılan genel seçimden sonra yaşanan süreç ve Yüksek Mahkeme’nin çok kez yaptığı çağrılara rağmen halen bu yasa üzerinde değişiklik yapılarak daha işlevsel bir yasa haline getirilmedi...

3.Çevre yasası

İklim değişikliği dünyada en çok konuşulan ve önlemler alınan konu haline gelmiş olmasına rağmen ülkemizdeki çevre yasası güncelliğini yitirmiş olmasından bu yasanın yenilenmesi ve bu yasanın içeriğindeki cezaların güncellenmesi gerekirdi ancak bu konuda somut bir adım atılmadı...

4.Apartman yönetimleriyle ilgili olan apartman yasası

Apartmanda yaşayan birçok kişi, her gün yüksek ses, çevre kirliliği, kanalizasyon sorunu, araba park yeri sorunu, ortak kullanım alanı sorunu gibi daha birçok sorun nedeniyle sürekli belediyelere şikayet’te bulunuyor.

Ülkemizde henüz bir apartman yasası mevcut değil ancak apartman hayatının kurallarını belirleyen Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası ve bu yasa kapsamında oluşturulan Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tüzüğü var.

Bu tüzük 1950’li yıllarda yapıldığı için günümüzdeki apartman hayatı için yetersiz kalmaktadır...

Bu durumda artık yeni bir apartman yasası düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu saydığımız yasalar ve daha birçok yasanın yapılması için irade ve kararlılık gerekmektedir...

Ancak

Geçmişte bu irade ve kararlılık gösterilmedi...

Umarım

Görevde olan siyasilerimiz bu konuda irade ve kararlılık gösterip bu saydığımız konuların sonuca bağlanması noktasında gerekli kalıcı ve somut adımları bir an önce atarlar…

18/12/2019 18:27