Aldağ: Sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ koronavirüs aşısı oldu. Aldağ, herkesin aşı olması gerektiği tavsiyesinde bulunurken, aşı konusunda terredüt yaşayanlara da zorla aşı yapılmayacağının altını çizdi.

Aldağ şu ifadeleri kullandı:

Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk.

Artık daha güçlü daha hazır daha rahat hastalarımıza bakabileceğiz...

Tüm hastalarıma, yakınlarıma, sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum..

Not: Olmak istemeyen kimseye zorla aşı yapılmaz, yapılamaz...

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15/01/2021 12:17