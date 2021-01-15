Aldağ: Sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum
KKTC'de aşılama sürecinin başlamasının ardından Sağlık Çalışanları da aşı yaptırmaya başladı.
15/01/2021
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ koronavirüs aşısı oldu. Aldağ, herkesin aşı olması gerektiği tavsiyesinde bulunurken, aşı konusunda terredüt yaşayanlara da zorla aşı yapılmayacağının altını çizdi.
Aldağ şu ifadeleri kullandı:
Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk.
Artık daha güçlü daha hazır daha rahat hastalarımıza bakabileceğiz...
Tüm hastalarıma, yakınlarıma, sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum..
Not: Olmak istemeyen kimseye zorla aşı yapılmaz, yapılamaz...