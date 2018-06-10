Aldatılan Kibariye'ye bir şok daha!

Kendisine ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık’ı affeden Kibariye, ailesinden veto yedi.

Kendisine ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık’ı affeden Kibariye, ailesinden veto yedi.

Barışma kararını onaylamayan ailesi, Kibariye ile görüşmeyi kesti.

İhanet dedikodularının ardından eşi Ali Küçükbalçık’la İzmir’e tatile giden Kibariye’nin “Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim” sözlerinin ailesini kızdırdığı öğrenildi.

Kibariye ve eşi şu sıralar tatilde. Ali Küçükbalçık, sosyal medyada Kibariye ile çekildikleri bir fotoğraf paylaştı. Küçükbalçık fotoğrafı, “Hanımağa ile iftarı beklerken” notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre; Ali Küçükbalçık, spor hocası olduğu söylenen Doha Elenouty'i kızları Birgül'ü zayıflatması için sık sık eve getirdi. İşleri kötü giden Ali Küçükbalçık maddi olarak zor bir döneme girdi. Bu yüzden Kibariye 10 milyon lira kaybetti.

Daha sonra Ali Küçükbalçık'ın Lübnanlı Doha Elenouty ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı.