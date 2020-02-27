Aldığı ilaçları başkasına satan kişi tutuklandı

Bir yıl önce, Girne'de çeşitli markalardaki ilaçları bir kadın şahsa verip karşılığında 7000 Euro nakit para temin eden kişi tutuklandı.

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27/02/2020

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Aldığı ilaçları başkasına satan kişi tutuklandı

 Girne'de bir yıl önce, çeşitli markalardaki ilaçları bir kadın şahsa verip karşılığında 7000 Euro nakit para temin eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde, Girne’de M.N.(E-40)’nin, ileride oluşabilecek herhangi bir hastalığı önleyeceği gerekçesi ile tedavi amaçlı olarak çeşitli markalardaki ilaçları bir kadın şahsa verip karşılığında 7.000 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27/02/2020 13:11
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