Aldığı telefon ucuzlayınca sinir krizi geçirdi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefon mağazasından almış olduğu telefonun fiyatının düşmesi üzerine daha sonra mağazaya gidip farkını iade edilmesini talep eden ve masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki pos cihazını kıran Lizay Schmitz tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

TELEFON UCUZLADI ÇILDIRDI

Mahkemede olayı aktaran polis memuru zanlının Dereboyu'nda faaliyet gösteren bir telefon dükkanına girerek daha önceden almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki pos cihazını yere fırlatıp, kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve kalacağını beyan ettiğin ikamet adresinden dışarıya çıkarken izin almasına emir verdi.

21/11/2019 17:06