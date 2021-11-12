Alec Baldwin dahil üç kişiye dava

Film setinin ışık şefi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Halyna Hutchins'in arkadaşı olan Serge Svetnoy, Baldwin, yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açtı.



Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti.

Olay gününde silah patladığında basınçlı hava gibi hissettiren garip ve korkunç bir vınlama hissettiğini belirten Svetnoy, görüntü yönetmeni Hutchins'in patlamadan kaynaklanan parçalar tarafından yaralandığını aktardı.

Öte yandan sabotaj iddialarına olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten yanıt geldi.

Carmack-Altwies, müfettişlerin elinde sabotaja dair hiçbir kanıt olmadığını belirterek, sabotaj durumunun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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12/11/2021 10:07