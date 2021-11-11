Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken, yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

ABD basını trajedideki sır perdesini aralayabilecek yeni belgelere ulaştı.

Los Angeles Times'a sızdırılan yeni belgelere göre; Hutchins'in ölümüne neden olan silahın nereden geldiği netlik kazandı.

Deneyimsiz olduğu ortaya çıkan filmin silah sorumlusunun Gutierrez-Reed'i öneren kişinin silah uzmanı Seth Kenney (51) olduğu belirtildi.

Kenney'in filme bu silahı temin eden şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı. Kenney'in bir nevi "Akıl hocası" olarak ekibe dahil edildiğini ancak kendisinin sette kimse tarafından görülmediğini belirtti. Böylelikle ölümlü kazadaki şüpheliler listesine bir kişi daha eklenmiş oldu.

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11/11/2021 08:58