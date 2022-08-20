Alec Baldwin Trump destekçilerinin kendisini öldüreceğini düşündü

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de başrolde yer aldığı 'Rust' filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açması uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.

Olayla ilgili FBI raporlarının ortaya çıkmasının ardından CNN’e konuşan Baldwin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yaşanan trajik olayla ilgili yorumlarının kendisini korkuttuğunu belirtti.

TETİĞİ BİLEREK ÇEKTİ DEDİ

Oyuncunun tetiği bilerek çektiğini söyleyen Trump hakkında konuşan oyuncu, “İşte o zaman başıma geleceklerden gerçekten korktuğum tek andı” dedi.

"O İNSANLAR GELİP BENİ DE ÖLDÜRECEK Mİ?"

64 yaşındaki oyuncu “İnsanlara şiddet uygulamayı emreden Trump beni işaret ediyor ve benim bu ölümden sorumlu olduğumu söylüyordu. Eski başkanın yönlendirdiği bir sürü insanın başkente gidip bir kolluk görevlisini ödürmüş olmasından 'yüzde bin' endişe duyuyorum. Bu insanlar birini öldürdü. Kendi kendime 'O insanlar gelip beni de öldürecek mi?' dedim” dedi.

TRUMP TİPLEMESİ YAPIYORDU

Oyuncu, ABD'de yayınlanan Saturday Night Live adlı komedi şovunda sık sık Donal Trump tiplemesi yapıyordu. Trump, Baldwin'in kendisini taklit etmesinden hoşlanmadığını sık sık dile getirmişti.

FBI RAPORU YAYINLANDI

Yaşanan olayla ilgili FBI'ın aylardır beklenen raporu ABD basınında gündem oldu. Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi. Bu rapor, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

"SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞUNU SANIYORDU"

Ses getiren rapor sonrası 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun avukatı bir açıklama yaptı. Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan set kazasının ardından FBI raporuna cevap veren Baldwin’in avukatı Luke Nikas, “Kritik rapor, bunun trajik bir kaza olduğu sonucuna varan adli tabibin raporudur. New Mexico yetkilileri, Alec Baldwin'in setteki sözde güvenli olmayan koşullar hakkında hiçbir yetkisi veya bilgisi olmadığını, sette güvenlikten sorumlu kişi tarafından kendisine silahın 'soğuk' olduğunun söylediğini üçüncü kez tespit ediyor. Baldwin silahın güvenli olduğunu sanıyordu” dedi.

"FBI RAPORU YANLIŞ YORUMLANIYOR"

“FBI raporu yanlış yorumlanıyor" diyen Nikas, “Provada silah, tetiği çekmeye gerek kalmadan sadece bir kez, horoz geri çekildiğinde ve silah iki farklı yerden kırıldığında ateşlendi. FBI, silah çok kötü durumda olduğu için, tetiği çekerken bile, daha önceki hiçbir denemede silahı ateşleyemedi” diye ekledi.

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20/08/2022 14:28