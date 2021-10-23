Alec Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk sözler

Hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olan Alec Baldwin, ilk kez konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

'BİR EŞ, BİR ANNE, HAYRANLIK DUYDUĞUMUZ BİR ÇALIŞMA ARKADAŞI'

Oyuncu, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduğu Hilaria Alec Baldwin Vakfı'nın (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Baldwin, mesajında, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i "bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız" diyerek tanımladı.

'YAŞADIĞIM ŞOKU VE ÜZÜNTÜYÜ ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM'

Baldwin mesajında şu satırlara yer verdi: "Bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği trajik kazaya dair yaşadığım şoku ve üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum."

'POLİSLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİM'

Baldwin, kazayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için polisle işbirliği içinde olduğunu da vurguladı. Hutchins'in kocasıyla temas halinde olduğunu belirten Baldwin, "Ona ve ailesine desteğini sunuyorum" diye yazdı. Ünlü oyuncu kocası, oğlu ve Halyna Hutchins'i seven herkes için büyük üzüntü duyduğunu da belirtti mesajında.

SİLAHIN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORLARDI

Bu arada kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atılıyor. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.

YANILDIKLARINI ANLADILAR AMA...

Yine basının iddiasına göre, yardımcı yönetmen silahı Alec Baldwin'e verirken silahın dolu olmadığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Fakat yanıldığı daha sonra yaşanan trajik olayla ortaya çıktı. Silahın ne tür bir mühimmatla dolu olduğu net olarak bilinmiyor.



SENARYO DANIŞMANI OLAY SIRASINDA HUTCHINS'İN YANINDAYDI

Rust filminin senaryo danışmanı Mamie Mitchell, olay meydana geldiği sırada Halyna Hutchins'in yanında durduğunu söyledi. Mithchell, olay gerçekleeştikten sonra hemen yardım için 911'i aradığını anlattı. Hutchins'in ölümüyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Kariyerinin başında gitti. Olağanüstü ve nadir bulunacak bir insandı."

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Halyna Hutchins'in cenaze töreninin önümüdeki cuma günü yapılacağı ve Film ekibinin de hazır bulunacağı belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baldwin, olayın ardından gönüllü olarak Santa Fe Şerif Ofisi'nde ifade verdikten sonra ağlayarak bir telefon görüşmesi yaparken objektiflere takılmıştı.

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23/10/2021 14:08