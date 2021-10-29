'Alec Baldwin'in ceza alması ihtimal dahilinde'

Alec Baldwin’in Rust filmi setinde, içinde gerçek mermi olan kurusıkı silahla görüntü yönetmenini öldürmesi sonrası ABD The Santa Fee bölgesi savcılığı, Alec Baldwin'in ceza alması seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı.

ABD The Santa Fee bölgesi savcılığı, Alec Baldwin'in ceza alması seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Baldwin'in ceza almasının ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen savcı Mary Carmack-Altwies, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyi ihtimal dışı görmüyoruz. Ceza verilmesi dahil her şey masada" dedi.

euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Soruşturmanın balistik bulgulara odaklandığını belirten savcı, "Film setinde çok sayıda kurşun vardı. Bu kurşunların hangi türden olduklarını anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde Rust isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklanmıştı.

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29/10/2021 10:50