Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.

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28/10/2021

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Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı

New Mexico eyaletindeki film setinde, Baldwin'in kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu yaralanan Souza'nın omzundan çıkan kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.

Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.

Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.

İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.

Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, silahlı saldırıyla ilgili suçlamada bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

BALDWIN'E SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Cuma günü basına yansıyan haberlerde, Aktör Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

28/10/2021 08:32
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TAGS: Alec Baldwin, cinayet, abd, amerika
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