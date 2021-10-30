Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümün yankıları sürüyor. Olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ancak set çalışanlarına ilişkin iddialar Amerikan kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor.

İddiaların odağındaki isimlerden, silah sorumlusu Hannah Gutierrez bir hafta sonra sessizliğini bozdu. 24 yaşındaki Gutierrez, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etti.

İddiasına göre yapımcılar, eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti. Sette güvenlik toplantıları da yapılmadı.

Filmin yapım şirketi ise setteki güvenlik sorunlarından haberdar edilmediklerini açıkladı. Filmin yapımcıları arasında Alec Baldwin de yer alıyor.

Gutierrez "Gerçek mermilerin" nereden geldiğini bilmediğini savundu. Silahların kontrolünün kendisine ait olduğunu ve hiç kimsenin silahlarla "Gerçek mermi" attığını görmediğini de söyledi.

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30/10/2021 14:12