Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi
25/09/2022
Ünlü aktör Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, yedinci çocuğunu dünyaya getirdi. Yeni doğan kız bebek, Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu.
Alec Baldwin artık sekiz çocuk babası! 64 yaşındaki Amerikalı aktör ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, Ilaria Catalina Irena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
38 yaşındaki Hilaria Baldwin, kızlarının 22 Eylül'de dünyaya geldiğini, video paylaşımıyla duyurdu.
Hilaria Baldwin, sosyal medyada "O dünyaya geldi! Gerçeğe dönüşen minik hayalimizi sizinle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz" notunu yazdı.