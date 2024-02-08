Aleksander Ceferin'den adaylık açıklaması: Görevini bırakacağı tarihi duyurdu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027 yılında yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Ceferin, UEFA'nın yeni bir başkana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Altı ay önce yeniden aday olmayacağıma karar verdim. Bunun nedeni, her organizasyonunun bir süre sonra taze kana ihtiyaç duyması ama esas nedeni 7 yıldır ailemden uzak olmam." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te UEFA'nın 48. olağan kongresi gerçekleştirildi.



Kongrede, UEFA tüzüğünde yapılan değişiklikle mevcut başkan Aleksander Ceferin'in 2027'de tekrar aday olması mümkün hale geldi.



Ancak Ceferin, 2027'deki seçimde aday olmayacağını ve görevinden ayrılacağını duyurdu.

"ALTI AY ÖNCE YENİDEN ADAY OLMAYACAĞIMA KARAR VERDİM"

Ceferin açıklamasında, "Altı ay önce yeniden aday olmayacağıma karar verdim. Bunun nedeni, bir süre sonra her organizasyonunun taze kana ihtiyaç duyması ama esas nedeni 7 yıldır ailemden uzak olmam. Daha önce biliçli olarak düşüncelerimi açıklamak istemedim çünkü bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim." dedi.



Aleksander Ceferin, 2016 yılında bu yana UEFA başkanlığı görevini yürütüyor.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Ceferin, aday olmama kararını, kendisine 2031'e kadar Avrupa futbolunu yönetme izni verecek UEFA'daki kural değişikliğinin ardından açıkladı.

UEFA başkanlarına en fazla üç dönem görev yapma izin veren kural, 56 yaşındaki Ceferin'in 2016 yılında istifa eden Michel Platini'nin yerine geçtiği ilk dönemin tam bir görev dönemi olamayacağı şeklinde değiştirildi.

Toplantıda kural değişikliğine karşı çıkan tek ülke federasyonu İngiltere oldu.