Aleksandros Fırtınası Kıbrıs’ın güneyini etkilemeye başladı

Rum Basını Aleksandros Fırtınasının Limasol’da etkili olmaya başladığını duyurdu İlgili haberlerde bölgeden videolar da paylaşıldı Haberde, “ Fırtına “Alexandros” kapıya dayanmış durumda ve alçak basınç sistemi, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yağmurlar getirmeye başladı” denildi Rum Meteoroloji Servisi, Kıbrıs’ı etkileyecek şiddetli hava olayları için Sarı Uyarı yayımladı. Uyarı, Cumartesi akşamı saat 22:00’den Pazar akşamı saat 20:00’ye kadar geçerli olacak Yoğun fırtınaların ilk olarak adanın kuzey, batı ve güney kıyılarını, ardından ise adanın diğer bölgelerini etkilemesi bekleniyor.

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