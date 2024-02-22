Aleksei Navalny’nin kardeşinin Güney Kıbrıs’ta olabileceğine dair teoriler

Rum basınında bugün yer alan haberlerde, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Aleksei Navalny’nin kardeşi Oleg Navalny’nin Güney Kıbrıs’ta olduğundan söz eden teoriler bulunduğuna yer verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Navanly’nin Kardeşinin Kıbrıs’ta Olduğuna Dair Teoriler” başlıklı haberinde, aleyhinde tutuklama kararı çıkarılan Oleg Navalny’nin Güney Kıbrıs’a sığındığına inanıldığını yazdı.

Gazete, uluslararası basından alıntıladığı haberinde, Rus makamlarının Aleksei Navalny’nin ölümünden kısa bir süre sonra kardeşi aleyhinde tutuklama emri çıkardığını ve Kremlin’in şimdi de Oleg Navalny’yi hedefe koyduğunu ekledi.

Alithia gazetesi “Oleg Navalny’nin Kıbrıs’ta Olduğu Söyleniyor” başlıklı haberinde, Rum polisinin Oleg Navanly aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığı konusunda herhangi bir resmi bilgiye sahip olmadığını yazdı.