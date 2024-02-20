Sosyal medya platformu X, hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın hesabını tekrar açtı. Hesabın askıya alınması dünya basınında manşetten duyurulmuştu.

Yulia Navalnaya’ya ait X hesabından eşinin ölümü üzerine çeşitli paylaşımlar yapılmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Navalni’nin ölümü konusunda suçlanmıştı. Navalnaya bugünkü bir paylaşımında “Aleksey'in naaşını geri verin ve onurlu bir şekilde gömülmesine izin verin” ifadelerini kullanmıştı.

Aleksey Navalni’nin eşinin X tarafından askıya alınan hesabı tekrar açıldı

Sosyal medya platformu X, hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın hesabını tekrar açtı. Hesabın askıya alınması dünya basınında manşetten duyurulmuştu.

Yulia Navalnaya, eşinin ölümünün ardından 19 Şubat’ta X sosyal medya platformunda kendine hesap açmış ve buradan eşinin ölümüne dair paylaşımlarda bulunmuştu. Ancak hesap bugün platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alınmıştı. Olay dünya basınına yansıyınca X, hesabı tekrar kullanıma açtı.