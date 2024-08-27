Alemdağ Köyünde Köpek Zehirlendi: Parmak İzi İncelemesi Yapılacak

Alemdağ köyünde meydana gelen üzücü olayda, bir çoban kangal köpeği zehirlenerek öldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, zehirlenmeye dair emareler buldu ve bu delilleri parmak izi incelemesi için topladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve elde edilen deliller üzerinde inceleme başlatıldı. Polis, parmak izi incelemesiyle fail ya da faillerin kimliklerini belirlemeyi umuyor.

Yaşanan bu üzücü olay, köy halkını derinden etkilerken, hayvanlara karşı işlenen bu tür suçlara karşı toplumun duyarlılığının artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.