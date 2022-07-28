Aleo vera nedir? Nasıl kullanılır? Yararları nelerdir?

Aleo vera yapraklarındaki jel, istenilen bölgeye sürülerek “nemlendirici” olarak kullanılabiliyor. Aloe vera jeli ayrıca, yara, kesik ve yanıklarda kullanılıyor.

Aloe Vera ile ilgili bilinmesi gereken bilgiler…

ALOE VERA NEDİR?

Anavatanı Afrika olan aloe vera, “ölümsüzlük bitkisi” ve “ilaç bitkisi” isimleriyle de bilinektedir. M.Ö 1500 yıllarında Eski Mısır’da yanık tedavisinin yanı sıra, enfeksiyon ve parazit tedavisinde de kullanılırdı. Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olduğu ve cildini taze tutmak için aloe vera ile masaj yaptırdığı da bilinenler arasında. Ayrıca, Afrikalı avcıların terlemeyi ve vücut kokusunu gidermek için aloe verayı ciltlerine sürdüğü biliniyor.

Bitkinin yaprakları %96 su’dan oluşuyor. Temel yağlar, amino asitler, mineraller, vitaminler, enzimler, glikoproteinler (glicoproteins), rezin ve antrasen veya antrakinon türevleri de yaprakların içinde yer alıyor.Bu bitki dizenli kullanımda sindirim sistemi, epitel doku, solunum yolları ve bağışıklık sistemi üzerinde mucizeler yaratıyor. Bitkinin yapısında salisilik asid de bulunmakta.

Yapılan araştırmalar aloe veranın cildi nemlendirdiğini, güneş yanığı ve cilt kızarıklıklarına iyi geldiğini, cildin esnekliğini ve tazeliğini korumaya, akne ve ekzemayı kontrol altına almaya da yardımcı olduğunu kanıtlandı. Aloe vera’nın ayrıca, böcek veya sinek ısırıklarından veya alerjiden kaynaklanan kaşıntıya da iyi geldiği biliniyor.

ALOE VERA BİTKİSİNE NASIL BAKILIR?

Aloe Vera bitkisinin iç mekanda, fazla güneş görmeyen ve sıcaklığın 18 derecenin altına düşmediği bir ortamda bakılması gerekiyor. 5-6 günde bir sulamak ise yeterli oluyor.

ALOE VERA NE İŞE YARAR?

Aloe Vera bitkisi nemlendirici etkisinin yanında sivilce, uçuk tedavisi, yanık ve nikotin lekelerinin giderilmesinde de oldukça etkili.

ALOE VERA JELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Faydaları:

-Cilt hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılabilir

-Yanıkların iyileşmesini hızlandırır.

-Saçları besler ve parlatır.

-Cilt hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılabilir.

-Kanser yaralarını tedavi etmeye yardımcı olur.

-Kırışıklıkları önleyebilir.

ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe vera jelini yüzünüze, boynunuza ve vücudunuza sürebilirsiniz. Bu jel, cildinizin pH dengesini düzenler. Kadınlarda özellikle hamilelik sonrası ve hızlı kilo alıp verme nedeniyle oluşan çatlak vb. cilt sorunları için kullanılmaya uygundur. Aleo vera’nın yaprağını ortadan keserek jelini içinden çıkarıp kullanabilirsiniz.

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28/07/2022 11:52