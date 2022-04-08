Alerji Mi Covid Mi?

Koronavirüs ve Mevsimsel Alerji Farkı

Nisan ayının gelmesiyle hırıltılı nefes alma, öksürük, göğüs sıkışması, burun akıntısı şeklinde görülen belirtiler COVID mi oldum yoksa mevsimsel alerjim mi var sorusunu akla getiriyor. Peki koronavirüs belirtileri ile mevsimsel alerji semptomları arasındaki fark nasıl ayırt edilebilir?

Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; koronavirüsün virüsler aracılığıyla bulaşan, üst ve alt solunum yolunda oluşan semptomlarla kendisini gösteren bir hastalık olmasına karşın, mevsimsel alerjinin ana sebebinin polen alerjisinden kaynaklandığını belirtti. Grip ve mevsimsel alerji arasında görülen semptom sırasının seyrine göre benzerlik ve farklılıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Mevsimsel Alerji Değil COVID-19 Bulaşıcı!

Hem koronavirüste hem de mevsimsel alerjide aileden gelen genetik özellikler etkendir. COVID-19 hastalığında ailede koronavirüsü yakalanan kişiyle temas durumu, mevsimsel alerjide ise ailede bulunan alerjik hastalıklar araştırılmalıdır.Prof. Dr. Ahmet Akçay; Mevsimsel alerjiye sahip bireylerde astım, egzama belirtileri de beraberinde görülebilirken koronavirüs hastalığının altında alerjik nedenlerin yer almadığını ifade etti. COVID-19 semptomlarında öksürük ve boğaz ağrısının yanı sıra yüksek ateş ön plandadır; aksırık, burun akıntısına sık rastlanmaz. Mevsimsel alerjide ise hapşırma ve burun akıntısı görülen sık semptomlardandır ve her iki hastalıkta da kaşınma, gözlerde kızarıklık durumları gözlenebilir.

Hem COVID Hem Alerji Olabilirsiniz!

Kişinin mevsimsel alerjiye yakalanması aynı zamanda COVID-19’a yakalanmasına engel değildir. Prof. Dr. Akçay; aksırık, boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve burun tıkanıklığı da şikayetlere dahil olmuşsa maske ve mesafe aksatılmadan hekime görünmekte yarar olduğunu vurgular. Hem alerjik rinit hem de COVID-19 hastalığına sahip bireyler iki metre olacak şekilde sosyal mesafeyi korumalı, çevreyle fiziki temastan kaçınmalıdır.

COVID-19 ve Mevsimsel Alerji Tedavileri Tamamen Farklı!

Prof. Dr. Akçay’a göre alerjik rinit olan bireyler mevsimsel alerjiden bağımsız olarak COVID-19 atlatabilirler. Alerjik rinit ve tedavisi içerisinde yer alan ilaçların COVID-19’a yakalanma oranını yükselttiğini gösteren herhangi bir çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple alerjik rinite sahip bireylerin her gün kullandıkları ilaçlarını bırakmamaları, tedavi uygulayan hekimlerin tavsiye ettiği planla sadık kalmaları oldukça önemlidir. Alerjik rinite yakalananlarında, COVID-19 süreciyle aynı olarak maske kullanmak ve elleri dezenfekte etmek şeklindeki ana önlemlere dikkat etmesi esastır.

Koronavirüs Semptomları Hangi Sırayla Gözlenir?

Prof. Dr. Ahmet Akçay ekledi: “Koronavirüste en çok görülen ilk semptom ateştir. Arkasından ökrürük, bulantı ve kusma, devamında ishal söz konusu olmaktadır. Gripte ise ilk ortaya çıkan belirti en sık olarak öksürük, sonrasında ateş, sonrasında ise bulantı-kusma, en sonunda ender de olsa ishal görülmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu ilk olarak kendini ateş faktörüyle, grip ise öksürükle belli etmektedir. Koronavirüs enfeksiyonuna bakıldığında yine ilk olarak ateş, arkasından öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrıları, bulantı-kusma ve ishal eklenmektedir.

Koronavirüste İlk Bulgu Ateş, Gripte Öksürük!

Kişi kendisini iyi hissetmiyorsa, herhangi bir belirti yokken ateşi yükselmişse ilk etapta koronavirüs enfeksiyonu kapmış olma ihtimali düşünülebilir, bu durumda kendisini izolasyona almalı, çevresi ile yakın temastan kaçınmalıdır. Prof. Dr. Ahmet Akçay perspektifinden eğer kişi kendisini iyi hissetmiyor ve arkasından boğaz yanması ya da ağrısı, devamında baş ağrısı ve kas ağrısı başlamışsa, ateşi çıkmamış ama kendisini yorgun hissediyorsa bu durumda gribi daha ön planda düşünmek gerekmektiğinin altını çizdi.

COVID ve Grip Semptom Sırasına Göre Bir Fark Söylemek Mümkün Mü?

Prof. Dr. Akçay şöyle açıkladı: “Koronavirüsün 2-14 gün arasında bulaştıktan sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Gripte bir bulaşma olduktan sonra 1-4 gün içerisinde grip kendini belli etmektedir. Yani koronavirüste bulgular gripten farklı olarak oldukça yavaş seyretmektedir. Bulaşıcılık odağından arasındaki farka bakıldığında grip 1 gün önce bulaştırmaya başlıyor ve 4 boyunca devam ediyor. Koronavirüste ise en büyük problem hiç bulgu vermeyen bulaştırıcıların olmasıdır. Gripte rastlanmayan deri bulguları; el ve ayaklarda kızarıklık, parmak uçlarında oluşan renk ve doku anormallikleri (Covid Parmağı Sendromu) de görülen ayırıcı faktörlerdendir. Koronavirüse yakalanma halinde kişide oluşan burun tıkanıklığı olmaksızın koku ve ani tat kaybı da iki hastalık arasındaki ayrımı ortaya koyan başka bir durumdur”.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2022 11:37