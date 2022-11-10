Alev alan araç demir yığınına döndü

Girne’de bu akşam seyir halindeki bir araç, çıkan yangında dakikalar içinde demir yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine giden Girne İtfaiye Şubesi ekipleri alevleri kontrol altına aldı, ardından uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın, saat 17:30 sıralarında, Ozanköy-Çatalköy Üst Anayolunda, Kevin Edward Albert Skinner yönetimindeki FB 978 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu araç tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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10/11/2022 18:14