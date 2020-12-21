Alevi Kültür Merkezi Anma Etkinliği Düzenledi

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21/12/2020

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Alevi Kültür Merkezi Anma Etkinliği Düzenledi

Alevi Kültür Merkezi, “19-26 Aralık 1978’de Türkiye’nin Maraş şehrinde gerçekleşen katliamın 42. Yıldönümünde yaşamını yitirenler için        anma etkinliği düzenledi.

Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinliği Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer aldı.

Katliamı gerçekleştirenlerin kınandığı ve yaşamını yitirenlerin anıldığı programda, saygı duruşu, Genel Başkan Cengiz Demir’in konuşması, Türkiye ve Avrupa’dan Alevi kurum yöneticileri ve sanatçıların mesajlarının okunması, sinevizyon gösterimi, anlatımlar, ağıtlar ile deyişler yer aldı.

21/12/2020 16:05
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TAGS: Alevi Kültür Merkezi, kktc
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