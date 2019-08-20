Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de 3 Belediyeye Kayyum Atanmasını Kınadı

KKTC Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de bazı belediyelere kayyum atanmasının demokrasi ayıbı olduğunu belirterek, kınadı.

Merkezden yapılan açıklamada, seçme seçilme hakkının anayasal hak olduğu vurgulanarak,“Bu hakkı gasp edeni, muhalif olan herkesi iç düşman olarak kodlayan, bunun üzerinden toplum mühendisliği uygulayarak seçenlerin ve seçilenlerin haklarına saygı göstermeyen siyasi iktidarlar demokrasiden bahsedemezler” ifadeleri kullanıldı.