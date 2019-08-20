HABER KIBRIS

ad

Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de 3 Belediyeye Kayyum Atanmasını Kınadı

ads
20/08/2019

ads
Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de 3 Belediyeye Kayyum Atanmasını Kınadı

KKTC Alevi Kültür Merkezi Türkiye’de bazı belediyelere kayyum atanmasının demokrasi ayıbı olduğunu belirterek, kınadı.

Merkezden yapılan açıklamada, seçme seçilme hakkının  anayasal hak  olduğu vurgulanarak,“Bu hakkı gasp edeni, muhalif olan herkesi iç düşman olarak kodlayan, bunun üzerinden toplum mühendisliği uygulayarak seçenlerin ve seçilenlerin haklarına saygı göstermeyen siyasi iktidarlar demokrasiden bahsedemezler” ifadeleri kullanıldı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KKTC Alevi Kültür Merkezi, Türkiye, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.