Alevi Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti: Laik ve bilimsel eğitim istiyoruz

Alevi Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti, “Sevgi dolu, barış içinde, bir arada yaşamı esas alan bir toplum için; akılcı, laik ve bilimsel bir eğitim istiyoruz” dedi.

Alevi Kültür Vakfından yapılan açıklamada, din eğitiminin, ebeveynlerin inancına bakmadan belli bir din anlayışının kavram ve ritüellerinin çocuklara dayatılması olmadığı belirtildi.

Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetiyle ilgili kararların uygulanması gerektiği savunulan açıklamada, eğitim programları ve müfredatın da bilimsel normlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Bu yönde duruş sergileyen tüm sendika, örgüt ve velilerin yanında olduğunu belirten vakıf, Milli Eğitim Bakanlığına da ders kitapları ve müfredatla ilgili eleştirilerde bulundu.