Alevkayası ve Onur Camping sahilinde temizlik kampanyası gerçekleştirildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizlik kampanyaları başlattı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi, farkındalığı arttırmak ve örnek olabilmek amacıyla bu yıl başlatmış olduğu temizlik kampanyası çerçevesinde, bu hafta Girne Alevkayası Piknik Alanı ile Onur Camping Sahili’nde ilgili Belediyelerin de desteği ile temizlik yaptı.

Açıklamada, pandemi sürecinde de çevre temizliğinin önemine vurgu yapılması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yaygın olarak kullanılan, maske ve eldivenlerin yerlere atılmamasının pandeminin yayılımının önlenmesi açısından önemine dikkat çekmenin amaçlandığı kaydedildi.

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19/01/2021 14:19