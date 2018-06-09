Alevkayası’nda çok kültürlü, bol müzikli ve aktiviteli Pangea Festival!

Pangea Festival’in ilki adanın en güzel ormanlık alanına sahip Alevkayası’nda 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Çok kültürlü bir festival olan Pangea Festival’de Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden 20’ye yakın DJ ve MC iki farklı sahnede performans sergileyecek. Festivalde, müziğin yanı sıra ekolojik ve spiritüel aktiviteler, doğa sporları ve sanat performansları yer alacak, yeme içme, sosyalleşme, dinlenme ve kamp yapma olanağı ile birlikte çocuklar için de etkinlikler yer alacak.

Pangea Festival, ismini, 200 milyon yıl önce Dünya'da yaşamın başladığı, henüz savaşların olmadığı zamanlarda bütün kıtaların bir ada gibi birbirine bağlı olduğu süper kıtanın isminden alıyor. Bu yıl birincisi gerçekleştirilecek festivalin amacı; adadaki müzik kültürünü zenginleştirmek, farklı coğrafyalardan yenilikçi ve yaratıcı dünya müziklerini sunmak, adada festival turizminin hareketlenmesi için öncülük etmek, turizm için bir çekim merkezi oluşturmak, adada yaşayan (kuzey-güney) ya da turist olarak bulunan farklı etnisitelerden insanları bir araya getirmek, birlikte kamp yapmalarını sağlamak, çok kültürlü yaşamın kapılarını açmak, ekolojik farkındalığı artırmak, katılımcıların anlamlı ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.

Pangea Festival’de iki farklı sahnede ada genelinden 20’ye yakın Dj ve Mc, yeryüzünün farklı coğrafyalarından çıkan yenilikçi, yaratıcı ve eklektik dünya müzikleri çalacaklar. “Multikulti Sahnesi”nde ağırlıklı olarak çok kültürlü eklektik sound, “Second Hand Sound Sahnesi”nde ise ağırlıklı olarak reggae, dub ve electronik sound çalınacak.

Festival alanı Esentepe Belediye sınırları içerisinde yer alan Alevkayası Orman Şefliği’nin yakınındaki piknik alanının hemen güneyinde bulunan ve orman içinden geçen toprak yol hattındadır. Festival alanının eşsiz ve büyüleyici bir doğal güzelliği bulunmaktadır. Pangea Festival’in gerçekleşeceği Alevkayası yazın sıcağında serin dağ havası solumak isteyenler için de cazip bir yer.

Festivalde DJ performanslarının yanı sıra rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapılacak ve bölgedeki Ermeni Manastırı ziyaret edilecek. Dağ yolunda bisiklet turu gerçekleştirilecek. Yoga çalışmaları, sanatsal gösteri ve performanslar yer alacaktır. Katılıma açık drum circle etkinliği düzenlenecek. Festivalde çocuklar için de ekolojik farkındalığı ve sanatsal becerileri artırıcı birçok etkinlik yer alacak.

Festivalin amaçlarından biri de doğaya katkı sağlamaktır, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden katılımcıların el birliği ile Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanmaktadır.

Festival alanında konaklamak isteyenler için tuvalet ve duşların olduğu çadır alanı mevcut olacak. Dileyen çadırını getirip kurabilecek, dileyen çadır kiralayabilecek. Çadırlar sınırlı sayıda olacağı için çadır kiralamak isteyenlerlerin önceden bildirmeleri sıkıntı yaşanmaması adına daha iyi olacaktır.

Pangea Festival, Radio Pangea ile Second Hand Sound System tarafından birlikte organize ediliyor. Festivalin gerçekleşmesi için adanın kuzeyinden ve güneyinden yerli yabancı birçok kişi emek verecek.

Birçok yerden otobüs servislerinin sağlanacağı Festival, 29 Haziran Cuma akşamı 17:00’da başlayıp 1 Temmuz Pazar akşamı saat 20:00’da son bulacaktır. Festivalin ilk iki günü ücretli, üçüncü gün ise ücretsiz olacaktır. Festivalde müzik Cuma ve Cumartesi iki sahne, Pazar günü ise tek sahne olarak devam edecektir. Festivalin tek günlük ücreti 40 TL, iki günlük ücreti ise 60 TL’dir.

Festivalde gönüllü çalışmak isteyen, stand açmak veya festival hakkında herhangi bilgi almak isteyen herkes +90 533 877 32 56 nolu telefondan festival organizatörlerine ulaşabilir. Festival hakkında güncel bilgileri edinmek isteyenler festivali, facebook sayfasından https://www.facebook.com/events/380840155750118/ veya ileriki günlerde yayına girecek www.pangeafestival.org sayfasından takip edebilirler.

Festivale Efes Pilsen’in sponsorluğunun yanısıra , Kanal Sim ve Yenidüzen Gazetesi’nin bağlı bulunduğu United Medya Grubu medya sponsoru olarak destek vermekte, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Limited ve Aktaşlılar Mobilya da lojistik sponsor olarak destek vermektedir.