Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sao Paulo U-20 takımındaki görevinde devam etmeyeceğini belirtti.



Konuyla ilgili Brezilyalı antrenör açıklamasında, "Bana verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim. Yaptığımız şeylerden dolayı mutluyum. Oyunculara ve kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Futbolu 2015'te bırakan Alex de Souza, geçtiimiz yıl Sao Paulo U-20 takımını çalıştırmaya başlamıştı. Bu sezon 8 maçta takımının başında yer alan Alex de Souza, 7 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti.

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29/10/2022 11:10