Alex de Souza, teknik direktör oluyor

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Sivasspor'un teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Takımın başkanı Mecnun Otyakmaz bu konuda kararlı görünüyor. Bir dönemin Fenerbahçe'de forma giyen ve bütün takımlardan gönülleri kazanan Alex de Souza tekrar Türkiye Süper Ligine dönüyor. Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz takımın teknik direktör koltuğuna Alex'i geçirmeye kararlı.

OTYAKMAZ, ALEX'İ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Yiğidolar'da başkan Mecnun Otyakmaz'ın takımı Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'ya emanet etmek istediği öğrenildi. Her fırsatta bir gün Türkiye'yi döneceğini açıklayan ve en son İzmir'de katıldığı Altınordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adamlık konusunda teklif gelmesi halinde değerlendireceğini ifade eden Alex'le temaslara başlandı.

BAŞKAN SİVAS'A DAVET EDECEK

Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edilirken Sivasspor Yönetimi birkaç güne kadar durumu netleştirip Alex'i resmi görüşme gerçekleştirmek adına Türkiye'ye davet edecek.