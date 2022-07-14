Alex Teixeira, Vasco Da Gama'ya imza attı

Brezilya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama, Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira'yı kadrosuna kattı.

ads ads ads
14/07/2022

ads
ads
Alex Teixeira, Vasco Da Gama'ya imza attı

Altyapısından yetiştiği kulübüne geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her şeyin başladığı yere, kalbimin kulübüne geri dönüyorum. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiği Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 32 resmi maça çıktı ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

14/07/2022 13:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Alex Teixeira, Vasco Da Gama
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.