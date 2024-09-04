Alex Telles transferini resmen açıkladılar

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Brezilya'nın Botafogo takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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04/09/2024

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Alex Telles transferini resmen açıkladılar

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, ülkesinin takımlarından Botafogo'ya transfer oldu.
 

2.5 YILLIK İMZA

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesini feshettikten sonra bonservisini eline alan Telles, Botafogo ile 2026 yılı sonuna kadar geçerli olan bir mukavele imzaladı.
38 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST
31 yaşındaki futbolcu son olarak forma giydiği Al Nassr'da 38 maça çıktı ve takımına 3 gol, 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.

04/09/2024 10:10
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TAGS: Alex Telles, spor
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