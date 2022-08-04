Alex Telles'in yeni durağı belli oldu

Manchester United, sol beke Hollandalı Tyrell Malacia'yı alırken; gözden düşen Alex Telles'in yeni adresi belli oldu. Brezilyalı oyuncu İspanya'nın Sevilla kulübüne kiralandı.



2020'de Porto'dan Manchester United'a transfer olan ancak rotasyonda Luke Shaw'un gerisinde kalan Telles, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle daha fazla şans buldu. Buna karşın, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın isteğiyle Manchester United, Feyenoord'dan Tyrell Malacia'yı kadroya kattı. Malacia'nın gelişiyle bir kez daha ilk tercih dışında kalan Telles ise Sevilla'nın yolunu tuttu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 29 yaşındaki oyuncunun Sevilla'ya kiralandığını duyurdu. Romano, "Telles sağlık kontrülünden geçtikten sonra Sevilla'ya imza atacak. Sevilla, Telles'in maaşının 2 milyon Euro'luk bir bölümünü ödeyecek ve oyuncunun kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmayacak. Telles, Haziran 2023'te Manchester United'a dönecek" ifadeleriyle transferi duyurdu.



Manchester United'daki iki sezonunda 50 resmi maça çıkan Alex Telles, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray'da oynamıştı. Diego Carlos ve Jules Kounde gibi önemli isimleri kaybeden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'yu alarak ilk transferini yapmıştı. Sevilla'nın hedefindeki isimlerden biri de Victor Nelsson.

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04/08/2022 08:50