Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.

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15/08/2023

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Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.

15/08/2023 15:53
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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