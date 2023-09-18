Alexander Sörloth durdurulamıyor: 90+4'te galibiyeti getirdi
Alexander Sörloth'un Villarreal macerası şaşaalı başladı. Son 3 maçında 3 gol atan Alexander Sörloth, Almeria maçında takımına 90+4'te galibiyeti getirdi.
18/09/2023
Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth, verimli geçen ikinci Real Sociedad macerası sonrası bonservisiyle Villarreal'e transfer olmuştu.
10 milyon Euro'ya Sarı Denizaltıların yolunu tutan Alexander Sörloth'un Villarreal macerası görkemli başladı.
ALEXANDER SÖRLOTH'DAN 5 MAÇTA 3 GOL
Villarreal ile bu sezon LaLiga'da çıktığı 5 maçta 3 gol atan 27 yaşındaki Norveçli forvet, son 3 müsabakada da fileleri sarstı.
Alexander Sörloth son olarak dün oynanan Almeira maçında takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Müsabaka'nın 90+4. dakikasında sahne alan deneyimli forvet, attığı kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi ve takımının maçı kazanmasında başrol oynadı.
Alexander Sörloth, Barcelona ve Cadiz maçlarında da birer gol atma başarısı göstermişti.